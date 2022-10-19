Шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

Об этом сообщает российское издание « Ведомости ».

Как известно, компания приостановила производство в конце февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

До этого Volvo Group производила в России грузовики.

— В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников, — сообщил представитель компании.

По данным одного из топ-менеджеров автозавода на территории СНГ, Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

Он отметил, что такое соглашение может быть заключено до конца 2022 года или в первом квартале 2023 года.

В настоящее время российские активы компании включают заводы сварки и покраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах РФ.

Ранее сообщалось, что компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.