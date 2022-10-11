Компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, компания потеряет около 687 миллионов долларов. В этом году компания приостановила производство в РФ.

Сигнализируя о неизбежном выходе с рынка, исполнительный комитет Nissan сегодня принял решение о продаже своих российских подразделений NAMI Центральному научно-исследовательскому институту автомобилей и двигателей, говорится в заявлении Nissan Motor.

Все сотрудники Nissan на рынке получат гарантию занятости на 12 месяцев. Продажа, вероятно, оформят в ближайшие недели. По условиям контракта Nissan сможет выкупить свой бизнес в течение следующих шести лет.

Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против еще 51 российского олигарха и членов их семей, а также в отношении 24 коллаборантов с оккупированных территорий.