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Новая Зеландия ввела санкции против еще 51 российского олигарха и членов их семей, а также в отношении 24 коллаборантов с оккупированных территорий.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
В санкционный список, в частности, попал российский олигарх Александр Абрамов, члены его семьи и металлургическая компания Evraz — она производит более 25% всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные линии. В МИД Новой Зеландии отметили, что санкции не повлияют на его активы, потому что он держит в стране лишь небольшую часть своего состояния. Но ему и семье будет запрещено путешествовать в Новую Зеландию.
Также под санкции попали:
Ограничения относятся и к коллаборантам в Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
Кроме того, власти Новой Зеландии продлили действие 25-процентной пошлины на российский импорт до 2025 года. Также ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, запрет импорта российских энергоносителей и экспорт в россию нефтепродуктов. Эти ограничения вступят в силу 4 ноября.
Напомним, правительство Австралии объявило о введении индивидуальных санкций против 28 российских чиновников, ответственных за незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Новая Зеландия ввела санкции против еще 51 российского олигарха и членов их семей, а также в отношении 24 коллаборантов с оккупированных территорий.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
В санкционный список, в частности, попал российский олигарх Александр Абрамов, члены его семьи и металлургическая компания Evraz — она производит более 25% всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные линии. В МИД Новой Зеландии отметили, что санкции не повлияют на его активы, потому что он держит в стране лишь небольшую часть своего состояния. Но ему и семье будет запрещено путешествовать в Новую Зеландию.
Также под санкции попали:
Ограничения относятся и к коллаборантам в Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
Кроме того, власти Новой Зеландии продлили действие 25-процентной пошлины на российский импорт до 2025 года. Также ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, запрет импорта российских энергоносителей и экспорт в россию нефтепродуктов. Эти ограничения вступят в силу 4 ноября.
Напомним, правительство Австралии объявило о введении индивидуальных санкций против 28 российских чиновников, ответственных за незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.