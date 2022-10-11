Новая Зеландия ввела санкции против еще 51 российского олигарха и членов их семей, а также в отношении 24 коллаборантов с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

В санкционный список, в частности, попал российский олигарх Александр Абрамов, члены его семьи и металлургическая компания Evraz — она производит более 25% всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные линии. В МИД Новой Зеландии отметили, что санкции не повлияют на его активы, потому что он держит в стране лишь небольшую часть своего состояния. Но ему и семье будет запрещено путешествовать в Новую Зеландию.

Также под санкции попали:

председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов;

совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов;

гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков;

президент «Норильского никеля» Владимир Потанин;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев;

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;

дети владельца ППК «Вагнера» Павел и Полина Пригожины.

Ограничения относятся и к коллаборантам в Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Кроме того, власти Новой Зеландии продлили действие 25-процентной пошлины на российский импорт до 2025 года. Также ввели санкции на экспорт и импорт предметов роскоши, запрет импорта российских энергоносителей и экспорт в россию нефтепродуктов. Эти ограничения вступят в силу 4 ноября.

Напомним, правительство Австралии объявило о введении индивидуальных санкций против 28 российских чиновников, ответственных за незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.