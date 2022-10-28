Основатель SpaceX Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений. Вот почему он приобрел социальную сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо американского миллиардера рекламодателям.

Изобретатель отметил, что для будущей цивилизации важно дискутировать на разные темы в здоровой манере, не прибегая к жестокости.

Илон Маск подчеркнул, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ «подогревают» полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать «что бы то ни стало без дальнейших последствий», но пообещал, что платформа останется «гостеприимной для всех».

CNBC сообщает, что предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

К слову, у Илона Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

Напомним, недавно компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.

В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink. Однако вскоре Илон Маск заявил, что будет дальше финансировать услуги Starlink в Украине.

Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.