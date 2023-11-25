В рамках підготовки до опалювального сезону Миколаївська ТЕЦ провела капітальний ремонт теплових мереж, під час якого було замінено понад 1,500 км труб.

Про це повідомляє пресслужба ТЕЦ.

—Під час запуску тепла відбувся аварійний порив в трубі великого діаметру на перетині вулиць Пограничної та Садової. Під час ліквідації аварійної ситуації було замінено близько 55 м труб. При ремонтних роботах було задіяно також бригади міських комунальних служб, — повідомляють у ТЕЦ.

На сьогодні зношеність мереж становить більше 80% і для стабілізації ситуації потрібний деякий час, заявляють фахівці.

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.