На другому поверсі будівлі виконавчого комітету міської ради Миколаєва планують облаштувати молодіжний центр. На капітальний ремонт чотирьох кімнат витратять 3,8 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Підрядник повинен буде до 22 грудня 2023 року виконати демонтажні роботи у чотирьох приміщеннях, відремонтувати підлогу, стелю та стіни, облаштувати санвузол, а також виконати оздоблювальні роботи.

Як відомо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що у місті планують облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.

Проєкт планують реалізувати за кошти міського бюджету та міжнародної донорської допомоги. Міська рада вже узгодила співфінансування проєкту, а донор забезпечить простір меблями та обладнанням. Мета ініціативи — створити простір, де молодь може реалізовувати свої ідеї та активно залучатися до громадського життя міста.

Нагадаємо, у Миколаєві запрацював чат-бот Mykolaiv Help, який допомагає мешканцям та гостям міста знайти корисну інформацію щодо гуманітарної допомоги, усунути аварійну ситуацію чи вирішити іншу проблему. Щоб надіслати звернення достатньо зайти зі смартфону у Telegram або Viber та відповісти на прості питання.