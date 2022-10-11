В Николаеве заработал чат-бот Mykolaiv Help, помогающий жителям и гостям города найти полезную информацию о гуманитарной помощи, устранить аварийную ситуацию или решить другую проблему. Чтобы отправить обращение, достаточно зайти со смартфона в Telegram или Viber и ответить на простые вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба «Агентства развития Николаева».

– Мы привыкли к тому, что большинство коммуникаций ведется в смартфоне. Городской чат-бот не исключение. После авторизации пользователя в сервисе все заявки о помощи будут сводиться в единую систему городского колцентра и не останутся незамеченными. Кроме того, пользователь может видеть статус обращения. Это не только удобно, но и экономит наше время на звонки и написание писем, - рассказал Евгений Гомонюк, коммуникационный менеджер проекта.

Отмечается, что городской чат-бот для николаевцев разработала компания ООО «БИС-СОФТ» на волонтерской основе.

— Благодаря новому сервису уже не нужно идти куда-нибудь и заполнять документы, только нужен телефон или компьютер. Есть возможность сделать даже фото и указать точную локацию (далее следует распределение и по регламенту выполняются работы), — отметили в агентстве.

В чат-боте Mykolaiv Help горожане смогут:

сделать автоматическое обращение о помощи

описать возникшую проблему (главное – выбрать подтему для уточнения)

указать адрес,

скачать фото и проверить предоставленную информацию

контролировать ход исполнения обращений, в том числе получать уведомления о сроках выполнения заявки и уведомления об изменении ее статуса.

Кроме того, можно узнать полезную информацию по эвакуации, оформлению статуса ВПЛ, сообщить о разрушении жилья, найти адреса гуманитарных пунктов, точек выдачи питьевой воды или расположение бомбоубежищ. Также есть возможность редактировать личные данные (ФИО, адрес проживания) и получать справку о плановых ремонтных и аварийных работах по определенному адресу.

Услуга доступна в Telegram и Viber.

Инициативу реализует Ресурсный центр общественных инициатив по партнерству с Агентством развития Николаева.

Напомним, команда народного депутата Украины, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игоря Копытина разработала специальный чат-бот в мессенджере Телеграмм для сбора информации о попавших в российский плен.