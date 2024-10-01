Херсонському водоканалу закуплять нове обладнання на понад ₴174 млн
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- Альона Коханчук
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15:23, 01 жовтня, 2024
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В рамках проєкту з відновлення критичної інфраструктури Херсонський міський водоканал отримає нове обладнання на 174,7 мільйона гривень.
Відповідне розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 886 опубліковано на сайті міської ради.
Зазначається, що проєкт реалізується спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках «Проєкт розвитку міської інфраструктури-2».
Як повідомляє місцеве видання «Мост», до переліку техніки, яку планують закупити для водоканалу, входять екскаватор, навантажувачі, мулососні машини, пересувна електролабораторія, самоскиди, вантажні фургони, спеціалізовані автомобілі з бортовою платформою та краном-маніпулятором, аварійно-ремонтні автомобілі, автопаливозаправник, автобус, автогідропідйомник та інше спеціальне обладнання.
Нагадаємо, що на реконструкцію аварійних ділянок каналізаційного колектора у Херсоні збираються витратити 94 мільйона гривень.