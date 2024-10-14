Страхування суден, які йдуть до українських портів та з них, подорожчало
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- Юлія Бойченко
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2:19, 14 жовтня, 2024
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Ціна страхування суден, які йдуть українським експортним морським коридором у Чорному морі, за тиждень зросла до 1% від вартості судна.
Це на 0,75% більше, ніж минулого тижня, пише «Центр транспортних стратегій» з посиланням на Bloomberg.
За даними учасників ринку, страхування судна вартістю 50 млн доларів коштує 125 тисяч доларів за рейс.
Удари РФ по суднам в Одесі
Останніми днями Росія нанесла удари по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.
Наступного дня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Толі загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.
А ввечері 9 жовтня російська армія атакувала балістичними ракетами Одеський район. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.
10 жовтня під час атаки ушкоджень зазнав контейнеровоз під прапором Панами. Після чого Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.
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