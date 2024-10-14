Страхування суден, які йдуть до українських портів та з них, подорожчало

Судно, пошкоджене унаслідок атаки РФ по Одещині 6 жовтня, фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Ціна страхування суден, які йдуть українським експортним морським коридором у Чорному морі, за тиждень зросла до 1% від вартості судна.

Це на 0,75% більше, ніж минулого тижня, пише «Центр транспортних стратегій» з посиланням на Bloomberg.

За даними учасників ринку, страхування судна вартістю 50 млн доларів коштує 125 тисяч доларів за рейс.

Удари РФ по суднам в Одесі

Останніми днями Росія нанесла удари по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Наступного дня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Толі загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

А ввечері 9 жовтня російська армія атакувала балістичними ракетами Одеський район. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

10 жовтня під час атаки ушкоджень зазнав контейнеровоз під прапором Панами. Після чого Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.