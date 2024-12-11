На новий генплан, який для Миколаєва розробили італійці, хочуть витратити ₴4,5 млн з бюджету

Історична будівля Миколаївського адміралтейства (зараз адмінбудівля заводу), архівне фото «МикВісті» від 2020 року

На розробку генерального плану Миколаєва з міського бюджету планують спрямувати 4,5 мільйона гривень наступного року.

Такі дані наведені в проєкті бюджету Миколаївської міської ради на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Розпорядником цих коштів визначається виконавчий комітет міської ради. Загалом 4,5 мільйона гривень планують витратити на розроблення:

генерального плану Миколаєва з планом зонування міста;

детального плану території міста, обмеженої вулицею Північною та річкою Південний Буг (від вулиці Поштова до вулиці Микитенка) з коригуванням;

детального плану території, обмеженої вулицями проспект Героїв України, провулком Парусним, береговою лінією річки Інгул та територією Миколаївського суднобудівного заводу.

Реклама

Як відомо, робота над розробкою генерального плану Миколаєва триває вже понад два роки. Над ним працювали:

данська компанія COWI , яка займалася питаннями підземних комунікацій, водопостачання, опаленням та іншим;

, яка займалася питаннями підземних комунікацій, водопостачання, опаленням та іншим; італійська компанія One Works Foundation, яка займалася питаннями архітектури, зонування міста та урбаністики. Архітектори компанії завершили свою роботу у червні 2024 року та передала усі матеріали місту.

Фінансували роботу з розробки генерального плану стратегічної концепції Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а розробку концепцій по водопостачанню, поводженню з ТПВ та енергії – Уряд Данії, повідомляв раніше мер Олександр Сєнкевич.

Генеральний план Миколаєва

Про плани розробити новий Генеральний план Миколаєва стало відомо у жовтні 2022 року. Це документ має включати концепцію післявоєнного відновлення, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

А через рік, у жовтні 2023 року, оголосили опитування серед містян. Їх просили відповісти на питання, які стосуються інфраструктури їхніх районів та бачення майбутнього розвитку й зовнішнього вигляду Миколаєва.

До створення генплану Миколаєва долучилися архітектурна компанія One Works та Норман Фостер. А спеціалісти з Данії займаються розробкою частини генплану, яка стосується підземних комунікацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом».

Мер Олександр Сєнкевич розказав, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні фахівці тому, що це архітектори, які мають досвід подібних розробок.