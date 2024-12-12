Укриття у Миколаївському політехнічному коледжі планують відремонтувати за понад ₴23 млн

Миколаївський політехнічний фаховий коледж. Фото: Миколаївська обласна військова адміністрація

Миколаївська обласна військова адміністрація планує витратити 23,4 мільйони гривень на капітальний ремонт укриття у Миколаївському політехнічному фаховому коледжі.

Відповідний тендер оголосив департамент капітального будівництва ОВА, пишуть «МикВісті».

Раніше, у жовтні, був проведений тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для цього проєкту. Без використання електронної процедури договір уклали з ТОВ «АВТОГРАФ-Н» на суму 1 мільйон 360 тисяч гривень. Проєкт мали завершити до 29 листопада 2024 року.

Новий тендер на ремонт оголосили 12 грудня в системі публічних закупівель ProZorro. Початок аукціону запланований на 27 грудня, а всі роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

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Ремонт передбачає встановлення вентиляції, опалення, водопостачання, системи освітлення та електрики. Також планують облаштувати гідравлічний підйомник для людей з інвалідністю, аварійне освітлення, пожежну сигналізацію, систему автоматичного пожежогасіння та сигналізацію загазованості.

Серед демонтажних робіт — розбирання стін, підлоги та дверей у підвальному приміщенні. Загальнобудівельні роботи включають улаштування евакуаційного і аварійного виходів, монтаж підлоги, фарбування стін і стель, утеплення фасаду та інші.

Особливу увагу приділять інклюзивності, підрядник має встановити тактильні плити, таблички з позначеннями поверхів і виходів, облаштувати душову і санвузол для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, у грудні минулого 2023 року департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА провів тендер на капітальний ремонт навчального корпусу Миколаївського політехнічного фахового коледжу після російського удару. Роботи оцінили у понад 25 мільйонів гривень. Підрядник мав завершити робот и за 31 грудня 2024 року, однак термін дії договору продовжили ще на рік до 31 грудня 2025 року.

Ще раніше, Миколаївський політехнічний фаховий коледж замовив технічне обстеження несучих конструкцій одного з навчальних корпусів, який восени 2022 року обстріляли російські війська. Вартість послуг становить 95 тисяч 942 гривні.

Нагадаємо, що коледж росіяни обстріляли в ніч на 1 листопада 2022 року. По території влучили три ракети. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.

Тієї ж ночі окупанти влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.).

Крім того, влучання були зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.