На утеплення миколаївської гімназії №56 необхідно залучити ₴23 млн

У Миколаєві планують реконструювати гімназію №56 з термосанацією. Фото з цифрової системи DREAM.

У Миколаєві планують реконструювати гімназію №56 з термосанацією. На роботи необхідно 23 мільйони гривень, поки витрачено 882.4 тисячі гривень.

Такі дані станом опубліковані в цифровій системі DREAM.

Основна мета робіт — підвищення енергоефективності будівлі. Проєктно-кошторисна документація була розроблена у 2017-2019 роках та наразі її потрібно коригувати. Передбачається утеплення цоколя будівлі, укосів та стін, ​​​​​​реконструкція покрівлі, заміна теплоізоляційного шару на горищі, а також заміна вікон та дверей.

Ініціатором проєкту виступила Миколаївська міська рада, виконавцем — Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

Будівля гімназії. Фото з цифрової системи DREAM. Будівля гімназії. Фото з цифрової системи DREAM.

З 23 мільйонів 620 тисяч 845 гривень на будівництво піде понад 20 мільйонів, на інші капітальні витрати — 2,2 мільйона гривень. Зазначається, що на документацію з міського бюджету протягом 2017-2019 років пішло 882 тисячі 403 гривні.

Нагадаємо, що для реалізації програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» у 2025 році планують виділити 67,3 мільйона гривень із міського бюджету.