«Допоможіть почути цей світ»: у Миколаєві родина захисника збирає кошти на операцію для сина, який народився без вушок

Родина Малярчук, фото з Facebook Dariia Maliarchuk

У Миколаєві родина військового звертається по допомогу для свого маленького сина Михаїла, який народився з рідкісною вадою — двобічною мікротією та атрезією слухових каналів. Через це хлопчик не чує і не може повноцінно розвиватися.

Про це розповіла мама хлопчика Дарія у своєму дописі на Facebook.

«Ми — родина з Миколаєва, і у 2023 році у нас народився наш маленький герой — Михаїл. Попри те, що вагітність протікала нормально та всі аналізи і скринінги були в нормі, на жаль, він народився без вушок, з рідкісною вадою розвитку — двобічною мікротією та атрезією слухових каналів. Через це наш син не чує і не може повноцінно розвиватися», — написала Дарія.

Як зазначила Дарія, єдиною надією для Михаїла є унікальна операція в США, яка допоможе повернути слух та відновити вушка. Вартість лікування становить понад 210 тисяч доларів — суму, яку родина не може зібрати самостійно.

У Миколаєві родина захисника збирає кошти на операцію для сина, який народився без вушок, фото: Dariia Maliarchuk У Миколаєві родина захисника збирає кошти на операцію для сина, який народився без вушок, фото: Dariia Maliarchuk у Миколаєві родина захисника збирає кошти на операцію для сина, який народився без вушок, фото: Dariia Maliarchuk

Сім’я просить небайдужих долучитися до збору, щоб подарувати дитині шанс почути цей світ.

Реквізити для допомоги:

Отримувач: Малярчук Дарія Євгеніївна (мама)

ПриватБанк: 4149499396249011

Монобанк: 4441111128344656 https://send.monobank.ua/jar/354y9Ln7he

PayPal: dasha.kono10@gmail.com