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Каталог експортного потенціалу Одещини презентували в «Дія.Бізнес»

Краєвид Одещини. Ілюстративне фото: otour.com.uaКраєвид Одещини. Ілюстративне фото: otour.com.ua

На платформі «Дія.Бізнес» презентували каталог «Експортний потенціал Одещини». Там для іноземних партнерів представили провідні компанії регіону. 

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цей ресурс відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва.

«Ресурс дозволяє іноземним партнерам ознайомитися з експортним асортиментом регіону, що включає високоякісну продукцію та послуги. Каталог покликаний стимулювати економічний розвиток області, створюючи нові можливості для бізнесу», — зазначив очільник регіону. 

У каталозі представлені компанії в галузі аграрного сектору, харчової промисловості, IT-технологій, хімічної та фармацевтичної індустрії.

Нагадаємо, що на Одещині презентували нову бренд-концепцію та айдентику регіону. Ключовими цінностями нової концепції визначили культурне різноманіття, інновації, свободу та розвиток.

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