На ремонт доріг та модернізацію транспорту Херсона виділили ₴100 млн

Херсон. Фото: Юрій Сисоєв/Суспільне Одеса

На ремонт автомобільних доріг та модернізацію комунального транспорту Херсона у 2025 році виділили 100 мільйонів гривень.

Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пишуть «МикВісті».

Ці кошти розподілили на кілька напрямків:

54,7 мільйона гривень — утримання та розвиток електротранспорту;

22,4 мільйона гривень — утримання та розвиток автотранспорту;

23,4 мільйона гривень — інша діяльність у сфері дорожнього господарства.

Зокрема, впродовж 2025 року планують витрачати кошти на обслуговування світлофорів, ремонт контактної мережі тролейбусів, закупівля пального, технічне обслуговування транспорту. Основну частину грошей спрямовують на утримання доріг та розвиток громадського транспорту: оновлення автопарку та покращення інфраструктури.

Водночас частину коштів спрямовують на підтримку комунальних підприємств, які відповідають за транспорт і дороги. Це, зокрема, виплати заробітних плат працівникам, закупівля матеріалів для ремонту та забезпечення стабільної роботи транспорту в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що Служба відновлення Миколаївщини з 2024 по 2027 витратить 722 мільйони гривень на експлуатаційне утримання доріг.

Водночас у 2025 році Служба планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких ще тривають у Миколаївській області. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.