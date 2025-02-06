Цьогоріч педагоги Одещини отримуватимуть доплати до заробітної плати — на це виділили понад ₴250 млн

Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, архівне фото: «МикВісті»

З 1 січня 2025 року вчителі Одещини отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати в розмірі 1 тисячі гривень. На ці виплати з державного бюджету вже виділено понад 283 мільйони гривень.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, це частина реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

«З 1 січня 2025 року українські вчителі отримують додаткову щомісячну доплату до заробітної плати — 1000 гривень «на руки». А вже з 1 вересня 2025 року ця сума зросте до 2000 гривень «на руки» (2600 грн до оподаткування)», — написав Олег Кіпер.

Він зазначив, що для 24 тисячі 253 освітян Одеської області передбачено понад 283 мільйони гривень:

Більше 10 мільйонів гривень спрямують на виплати педагогам обласних закладів освіти.

Понад 273 мільйони гривень отримають вчителі закладів освіти в громадах.

Нагадаємо, у Миколаєві розробляють новий алгоритм дій на випадок повідомлень про замінування, зокрема для шкіл, дитсадків та інших важливих об’єктів.