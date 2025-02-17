На відновлення доріг Миколаївщини потрібно майже ₴30 млрд

Ремонт траси «Нечаяне-Очаків» у 2020 році. Фото: САД

На ремонт всієї дорожньої мережі в Миколаївській області необхідно майже 30 мільярдів гривень.

Про це йдеться в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Повномасштабне вторгнення Росії завдало значної шкоди дорожній інфраструктурі Миколаївщини. Внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано близько 289 кілометрів місцевих доріг, що ускладнило транспортне сполучення з Херсонською областю, евакуацію населення та постачання гуманітарної допомоги.

«З початку повномасштабного вторгнення країни агресора в зоні активних бойових дій знаходились 1117,6 км (або 33,7%) доріг загального користування місцевого значення, з яких 508,7 км певний час знаходились під окупацією», – зазначено в документі.

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У 2024 році з резервного фонду держбюджету виділили понад 307 мільйонів гривень для відновлення доріг місцевого значення, а також для підтримки проїзду чотирма евакуаційними маршрутами з Херсонщини загальною протяжністю 97,2 кілометра.

За час війни, зокрема після підриву Каховської ГЕС, у Миколаївській області були зруйновані 20 мостів та інших штучних споруд. Станом на 2024 рік їх уже відновили:

• 6 – на державних дорогах, • 4 – на місцевих дорогах, • 4 – у комунальній власності, • 6 – під управлінням каналів річки Інгулець.

За розрахунками, на ремонт місцевих доріг необхідно понад 9,57 мільярда гривень, а на державні дороги – 19,89 мільярда.

Нагадаємо, що у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.

Крім того, Миколаївська область веде перемовини з південнокорейською компанією щодо будівництва чотирисмугової траси, яка з’єднає Миколаїв з Одесою.

Раніше повідомлялось, що після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області.

Загалом, Служба відновлення Миколаївщини з 2024 по 2027 витратить 722 мільйони гривень на експлуатаційне утримання доріг.