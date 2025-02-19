Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі завдав понад ₴1,3 млн збитків
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- Даріна Мельничук
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16:36, 19 лютого, 2025
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Внаслідок російської атаки в Одесі, 31 січня, постраждала історична будівля готелю «Брістоль». Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у понад 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що через обстріл зафіксували засмічення земель будівельними відходами.
Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.
Нагадаємо, через ракетний обстріл на історичний центр Одеси 31 січня пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.
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