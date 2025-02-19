Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі завдав понад ₴1,3 млн збитків

Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі. Фото: Думская

Внаслідок російської атаки в Одесі, 31 січня, постраждала історична будівля готелю «Брістоль». Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл зафіксували засмічення земель будівельними відходами.

Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram Обстріл готелю «Брістоль» в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Нагадаємо, через ракетний обстріл на історичний центр Одеси 31 січня пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.