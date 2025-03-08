Громади Вознесенщини спрямували ₴206 млн на підтримку армії у 2024 році

Церемонія підняття стяга до Дня Державного прапора у Миколаєві, 23 серпня 2024 рік, фото «МикВісті»

За 2024 рік громади Вознесенського району Миколаївської області спрямували на підтримку Збройних Сил України 206 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу розповіла виконуюча обов'язки начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата, пишуть «МикВісті».

Водночас з початку 2025 року громади району виділили на підтримку української армії 25 мільйонів гривень.

— За підсумками трьох років на підтримку Сил оборони громадами спрямовано 450 мільйонів гривень. Тільки за останній рак на ці цілі було спрямовано 206 мільйонів гривень і за два місяці цього року – 25 мільйонів гривень, – повідомила Антоніна Шарата.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні 2024 на підтримку армії з міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень, у квітні — близько 107 мільйонів гривень, у вересні — 7 мільйонів гривень.