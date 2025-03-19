З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році
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- Аліна Квітко
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14:40, 19 березня, 2025
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У 2024 році Миколаїв витратив 233 мільйони гривень на ремонт та утримання доріг і вдосконалення роботи дощової каналізації.
Про це свідчать дані звіту про виконання бюджету Миколаєва 2024 року, з якими ознайомились журналісти «МикВісті».
У проєкті рішення про затвердження звіт про виконання бюджету вказано, що найбільшу частину коштів отримав Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, який витратив 93,1 мільйона гривень. З цієї суми 10,4 мільйона гривень пішли на погашення заборгованості за попередній рік, а 82,7 мільйона гривень — на ремонт дощової каналізації, зимове утримання доріг та поточний ремонт вулиць.
У районах також проводилися ремонтні роботи:
• Заводський район витратив 20,4 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг.
• Корабельний район використав 49,4 мільйона гривень на капітальний та поточний ремонти доріг.
• Інгульський район отримав 35,2 мільйона гривень для проведення капітальних та поточних ремонтів.
• Центральний район витратив 46,2 мільйона гривень на поточний ремонт міських доріг.
Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники проводять ямковий ремонт на проспектах Центральному та Богоявленському. Ремонт виконується для усунення ям глибиною понад 5 сантиметрів, що згідно з нормами ДСТУ повинні бути відновлені протягом п’яти днів за сприятливих погодних умов.
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