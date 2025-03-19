З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Працівники «ЕЛУ автодоріг» проводять ремонтні роботи на відрізку проспекту Центрального та перетині вулиці Садової. Фото: директор підприємства Віталій Шевченко

У 2024 році Миколаїв витратив 233 мільйони гривень на ремонт та утримання доріг і вдосконалення роботи дощової каналізації.

Про це свідчать дані звіту про виконання бюджету Миколаєва 2024 року, з якими ознайомились журналісти «МикВісті».

У проєкті рішення про затвердження звіт про виконання бюджету вказано, що найбільшу частину коштів отримав Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, який витратив 93,1 мільйона гривень. З цієї суми 10,4 мільйона гривень пішли на погашення заборгованості за попередній рік, а 82,7 мільйона гривень — на ремонт дощової каналізації, зимове утримання доріг та поточний ремонт вулиць.

У районах також проводилися ремонтні роботи:

• Заводський район витратив 20,4 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. • Корабельний район використав 49,4 мільйона гривень на капітальний та поточний ремонти доріг. • Інгульський район отримав 35,2 мільйона гривень для проведення капітальних та поточних ремонтів. • Центральний район витратив 46,2 мільйона гривень на поточний ремонт міських доріг.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники проводять ямковий ремонт на проспектах Центральному та Богоявленському. Ремонт виконується для усунення ям глибиною понад 5 сантиметрів, що згідно з нормами ДСТУ повинні бути відновлені протягом п’яти днів за сприятливих погодних умов.