У Миколаєві комунальники «латають» ями на проспектах Центральному та Богоявленському

Працівники «ЕЛУ автодоріг» проводять ремонтні роботи на відрізку проспекту Центрального та перетині вулиці Садової. Фото: директор підприємства Віталій Шевченко

У Миколаєві комунальники проводять ямковий ремонт на проспектах Центральному та Богоявленському. Планується, що роботи будуть завершені до кінця цього тижня.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко.

Він зазначив, що ремонт виконується для усунення ям глибиною понад 5 сантиметрів, що згідно з нормами ДСТУ повинні бути відновлені протягом п’яти днів за сприятливих погодних умов.

— Зараз погодні умови дозволяють працювати за стандартами, тому ми вирішили швидко відновити асфальт на проспектах. Усі роботи ми здійснюємо власними силами без залучення підрядників. Також плануємо виконати ремонт тріщин на проспекті Богоявленському, які вже почали перетворюватися на ями, але лише за нинішніх погодних умов. Ми працюємо без залучення підрядників, все виконують наші співробітники. Ремонт проводиться поетапно: один день — вирізаємо старий асфальт, наступного — укладаємо новий, — розповів Віталій Шевченко.

Працівники «ЕЛУ автодоріг» проводять ремонтні роботи на відрізку проспекту Центрального та перетині вулиці Садової. Фото: директор підприємства Віталій Шевченко Працівники «ЕЛУ автодоріг» проводять ремонтні роботи на відрізку проспекту Центрального та перетині вулиці Садової. Фото: директор підприємства Віталій Шевченко

Завершити ямковий ремонт планується до кінця тижня, зокрема на проспекті Богоявленському від автовокзалу до Центрального проспекту в обох напрямках. Надалі ремонтні роботи будуть продовжені в районі Широкобальського мосту.

— Ви бачите, що центр міста перекопаний через роботи ТЕЦ, облтепло і водоканалу, тому ми намагаємось, щоб міжквартальні проїзди залишались у нормальному стані для водіїв і пішоходів. До кінця тижня плануємо завершити ямковий ремонт на проспекті Центральному, а також на Богоявленському — від автовокзалу до Центрального проспекту в обох напрямках. Далі перейдемо до ремонту біля Широкобальского мосту, – сказав Віталій Шевченко.

Асфальтований відрізок дороги на проспекті Центральному, куди 16 лютого 2025 року влучив «шахед». Фото: Віталій Шевченко Асфальтований відрізок дороги на проспекті Центральному, куди 16 лютого 2025 року влучив «шахед». Фото: Віталій Шевченко

Нагадаємо, що у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.