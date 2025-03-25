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Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴40 млн акцизного податку

На Миколаївщині зібрали понад 40 мільйонів гривень акцизного податку, фото: sdm-partners.comНа Миколаївщині зібрали понад 40 мільйонів гривень акцизного податку, фото: sdm-partners.com

За перші два місяці 2025 року підприємці Миколаївщини сплатили 40,7 мільйона гривень акцизного податку.

Про це повідомли у Державній податковій службі Миколаївської області.

Цей податок включається в ціну підакцизних товарів — наприклад, алкоголю, тютюну та пального.

Із загальної суми 11,4 мільйона гривень надійшло до державного бюджету, а 29,3 мільйона — у бюджети місцевих громад.

Слід нагадати, що президент України підписав законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який очікував цього з грудня 2024 року.

Нагадаємо, до місцевих бюджетів Миколаївщини у січні та лютому 2025 року сплатили 5,9 мільйонів гривень за ліцензії на виробництво і продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. 

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