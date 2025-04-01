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Німеччина передасть Україні €130 мільйонів гуманітарної допомоги

Ілюстраційне фото: getty imagesНімеччина передасть €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні. Ілюстраційне фото: getty images

Німеччина передасть 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 1 квітня приїхала в Україну з неанонсованим візитом. Вона підкреслила, що зараз Європі важливо показати, що «Україну підтримують більше, ніж будь-коли». 

«Щодня українці продовжують відбиватися від найжорстокіших нападів Росії. Щоночі вони захищають свою країну від масованих ракетних і безпілотних атак. І щоранку народ України знаходить у собі мужність йти далі. Продовжувати підтримувати якомога більше нормального та повсякденного життя в розпал жорстокої війни — для себе та своїх родин. Щоб підтримати їх у цьому, ми сьогодні надаємо Україні додаткові 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги та стабілізаційних фондів», — прокоментувала Анналена Бербок.

Також вона наголосила, що Україна прагне миру. Натомість президент РФ Володимир Путін тягне час, не хоче миру і продовжує війну, порушуючи міжнародне право. Він вдає готовність до переговорів, але не відступає від своїх цілей, тож на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО говоритимуть необхідність н піддаватися на його зволікання. У цьому також хочуть переконати і США.

Раніше повідомлялось, що Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.

Також Федеральне міністерство економіки, торгівлі та захисту клімату Німеччини виділило ще понад сім мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

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