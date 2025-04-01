Умєров став найбільш високооплачуваним міністром у 2024 році

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Міністр оборони України Рустем Умєров став найбільш високооплачуваним членом уряду у 2024 році, отримавши понад 1,6 мільйона гривень заробітної плати. Найменше заробив очільник новоствореного міністерства національної єдності Олексій Чернишов, який почав працювати тільки з грудня — понад 90 тисяч гривень.

Про це свідчить аналіз зарплат українських міністрів у 2024 році «Слово і діло».

Так, міністр оборони України Рустем Умєров отримав минулого року 1 мільйона 623,3 тисячі гривень зарплати.

Другим за рівнем доходу став міністр енергетики Герман Галущенко, який отримав 1 мільйон 594,5 тисяч гривень.

Голова МВС Ігор Клименко заробив 1 мільйон 560,9 тисяч гривень, голова МОЗ Віктор Ляшко — 1 мільйон 536 тисяч гривень, міністр спорту Матвій Бідний — 1 мільйон 443,2 тисячі гривень (міністром він став у вересні, до цього був виконувачем обов'язків).

Аналіз зарплат українських міністрів у 2024 році. Інфографіка: «Слово і діло».

Зарплата міністра фінансів Сергія Марченка склала 1 мільйон 436,9 тисяч гривень, міністра освіти та науки Оксена Лісового — 1 мільйон 402,5 тисяч гривень, міністерки соціальної політики Оксани Жолнович — 1 мільйон 389,9 тисяч гривень, міністра Кабміну Олега Немчінова — 1 мільйон 237 тисяч гривень.

Андрій Сибіга заробив торік 1 мільйон 223,8 тисячі гривень. Міністром закордонних справ його призначили у вересні, раніше він був заступником.

Віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко задекларувала 1 мільйон 205,8 тисяч гривень зарплати.

Миколу Точицького призначили міністром культури у вересні минулого року, до цього він працював у Міністерстві закордонних справ та в Офісі Президента. За рік він заробив 1 мільйон 162,2 тисячі гривень.

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У 2024 році прем'єр Денис Шмигаль заробив 1 мільйон 160,3 тисячі гривень.

Віцепрем'єрка — міністерка юстиції Ольга Стефанішина задекларувала 1 мільйон 155,4 тисячі гривень зарплатні, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 1 мільйон 126,6 тисяч гривень.

Міністерка екології Світлана Гринчук отримала 466,5 тисяч гривень, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова — 458,4 тисяч гривень, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін — 449,6 тисяч гривень, міністр аграрної політики Віталій Коваль — 391,1 тисяч гривень, міністр розвитку громад Олексій Кулеба — 390,5 тисяч гривень. Зазначається, що вони були призначені у вересні.

Олексій Чернишов, який у грудні очолив Міністерство національної єдності, отримав лише 90,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав 946 тисяч гривень зарплати у 2024 році, що на понад 150 тисяч гривень менше за заробітну плату директора комунального підприємства «Миколаївські парки».

Слід зазначити, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім подав річну декларацію. Протягом року його сім'я збільшила свої грошові активи, а також з’явилось нове джерело доходу — продаж криптовалюти.

Як повідомлялось раніше, за 2024 рік за декларацією загальний дохід президента Володимира Зеленського та його родини становив 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні.