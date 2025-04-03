  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

На утримання місцевих доріг Миколаївщини витратять понад 929 млн грн. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіНа утримання місцевих доріг Миколаївщини витратять понад 929 млн грн. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Миколаївській області запланували витратити майже 929 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи охоплять дороги загальною протяжністю 3,3 тисячі кілометрів. 

Як свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, замовником робіт є ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

Основний обсяг робіт припаде на періоди після зими та весни, коли стан доріг зазвичай погіршується через перезволоження ґрунту та руйнування дорожнього покриття.

Згідно з технічним завданням, у межах фінансування виконуватимуться такі роботи, як вирівнювання дорожнього покриття, укріплення узбіч, ремонт гравійних основ, очищення мостів, ліквідація вибоїн та фрезерування асфальтобетону. Окремо передбачено заходи для боротьби з наслідками стихійних явищ та забезпечення проїзду в несприятливі погодні періоди.

Роботи охоплять ділянки доріг у таких районах:

Обласні автомобільні дороги:

• 835,3 км у Баштанському районі,

• 648,4 км у Вознесенському районі,

• 678,9 км у Миколаївському районі,

• 505,1 км у Первомайському районі.

Районні автомобільні дороги:

• 178,1 км у Баштанському районі,

• 143 км у Вознесенському районі,

• 189,7 км у Миколаївському районі,

• 134,2 км у Первомайському районі.

З детальним списком можна ознайомитись за посиланням.

Гарантія на виконані роботи: покриття (крім тимчасових та зимових робіт) — 1 рік; дорожні знаки — 7 років; розмітка: поперечна — 8 місяців, поздовжня — 12 місяців; бар’єрне огородження — 10 років.

Відповідно до укладеного договору, роботи триватимуть до 21 травня 2026 року. 

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області витратить на 811 мільйонів гривень до 2027 року на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області ремонтують прифронтову дорогу

Останні новини про: Дороги

Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль
У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»
Україна отримає $432 млн на ремонт доріг та мостів
Реклама

Читайте також:

новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко
новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук
новини

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко

Останні новини про: Дороги

Україна отримає $432 млн на ремонт доріг та мостів
У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»
Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль

Одеські аграрії отримали понад ₴900 млн кредитів на розвиток господарств

В електротранспорті Миколаєва проїзд через QR-код оплатили понад 500 тис. разів

У Миколаєві незадоволений водій побив інспекторку з паркування та погрожував їй розправою

Головне сьогодні