На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

На утримання місцевих доріг Миколаївщини витратять понад 929 млн грн. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Миколаївській області запланували витратити майже 929 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення. Роботи охоплять дороги загальною протяжністю 3,3 тисячі кілометрів.

Як свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, замовником робіт є ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

Основний обсяг робіт припаде на періоди після зими та весни, коли стан доріг зазвичай погіршується через перезволоження ґрунту та руйнування дорожнього покриття.

Згідно з технічним завданням, у межах фінансування виконуватимуться такі роботи, як вирівнювання дорожнього покриття, укріплення узбіч, ремонт гравійних основ, очищення мостів, ліквідація вибоїн та фрезерування асфальтобетону. Окремо передбачено заходи для боротьби з наслідками стихійних явищ та забезпечення проїзду в несприятливі погодні періоди.

Роботи охоплять ділянки доріг у таких районах:

Обласні автомобільні дороги:

• 835,3 км у Баштанському районі, • 648,4 км у Вознесенському районі, • 678,9 км у Миколаївському районі, • 505,1 км у Первомайському районі.

Районні автомобільні дороги:

• 178,1 км у Баштанському районі, • 143 км у Вознесенському районі, • 189,7 км у Миколаївському районі, • 134,2 км у Первомайському районі.

З детальним списком можна ознайомитись за посиланням.

Гарантія на виконані роботи: покриття (крім тимчасових та зимових робіт) — 1 рік; дорожні знаки — 7 років; розмітка: поперечна — 8 місяців, поздовжня — 12 місяців; бар’єрне огородження — 10 років.

Відповідно до укладеного договору, роботи триватимуть до 21 травня 2026 року.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області витратить на 811 мільйонів гривень до 2027 року на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області ремонтують прифронтову дорогу.