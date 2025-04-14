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Британія передала Україні майже $1 млрд від заморожених активів РФ

Фото: МіненергоБританія передала Україні майже $1 млрд від заморожених активів РФ. Фото: Міненерго

Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів (990 мільйонів доларів) у межах кредитного механізму «Групи семи» з використанням заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Reuters, пише «Європейська правда».

Зазначається, що останній британський транш Україні є другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 мільярди фунтів стерлінгів. 

«Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні», — прокоментувала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

В березні в Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає чергову партію військової допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 589 мільйонів доларів). Основну частину фінансування — 350 мільйонів фунтів — надає Велика Британія, а решту покриє Норвегія через Міжнародний фонд для України.

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