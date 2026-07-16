 Стармер прибув до України з останнім візитом на посаді прем’єра Великої Британії

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Головна Новини Політика 13:01, 16 липня, 2026

Стармер прибув до України з останнім візитом на посаді прем’єра Великої Британії

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Офіс президента, ілюстративнеВолодимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Офіс президента, ілюстративне

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України зі своїм останнім візитом на посаді глави британського уряду.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Під час поїздки Кір Стармер проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорять подальшу підтримку України, хід реалізації спільних ініціатив та подальшу співпрацю з міжнародними партнерами.

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У британському уряді зазначили, що це третя поїздка Кіра Стармера до України від моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра, а також його останній великий закордонний візит перед завершенням роботи на чолі уряду.

— Коли я став прем’єр-міністром, я знав, що Велика Британія має не просто підтримувати Україну в цей момент, а допомогти створити основу для її довгострокової безпеки та успіху. Саме тому ми поставили Велику Британію в центр сильнішої Європи — збільшуючи фінансування оборони, очолюючи розвиток майбутніх військових технологій і роблячи все можливе, щоб Україна мала найсильніші можливі позиції, — сказав він.

Кір Стармер заявив, що пишається внеском Великої Британії у підтримку України та запевнив, що Лондон і надалі допомагатиме Києву стільки, скільки буде потрібно.

— Ця робота триватиме, а наша непохитна підтримка України завжди залишатиметься. Не лише заради них і безпеки Європи, а й заради британських родин, які відчули ціну цієї війни через зростання цін, — заявив Кір Стармер.

За інформацією Sky News, під час візиту прем’єр також підб'є підсумки допомоги, яку його уряд надавав Україні протягом останніх двох років, та підтвердить, що Велика Британія й надалі виділятиме Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки це буде необхідно.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Велика Британія стала одним із ключових союзників України. Лондон надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, запроваджує санкції проти Росії та бере участь у підготовці українських військових.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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