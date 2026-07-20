Енді Бернем став прем’єром Британії замість Кіра Стармера

Чарльз III і Енді Бернем. Фото: ВВС

Король Великої Британії Чарльз III офіційно затвердив Енді Бернема на посаді прем’єр-міністра. Він очолив уряд після відставки Кіра Стармера, який завершив свою каденцію та подав заяву монарху.

Як повідомляє видання ВВС, 20 липня Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз III прийняв відставку Стармера та провів аудієнцію з 56-річним Енді Бернемом, після чого запропонував йому сформувати уряд. Новий прем’єр погодився на цю пропозицію.

Після вступу на посаду Бернем виступив із першою промовою, у якій зосередився переважно на внутрішніх проблемах країни.

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— Давайте зробимо цей момент, коли Британія знову почне вірити. Момент, коли ми повернемо надію. Я запропоную новий план для Британії, 10-річний план, — заявив він.

Новий глава уряду пообіцяв уже найближчим часом представити заходи підтримки населення через високу вартість життя. За його словами, уряд має допомогти людям подолати фінансові труднощі.

Серед своїх пріоритетів Бернем назвав допомогу молоді у працевлаштуванні, будівництво більшої кількості соціального житла, скорочення витрат на соціальне забезпечення, дотримання фінансових правил та виконання зобов’язань у сфері оборони.

Також він заявив про намір боротися з проблемою бездомності у країні.

— Я скоро увійду в ці двері (на Даунінг-стріт, 10, — прим.) та дам свою першу вказівку: покласти край вуличній ночівлі в нашій країні, — сказав новий прем’єр.

Перед відставкою Кір Стармер підбив підсумки своєї роботи на посаді прем’єра.

— Я йду з гідністю, з посмішкою на обличчі та з відчуттям гордості за все, чого нам вдалося досягти, — зазначив він.

Нагадаємо, що днями прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибував в Україні зі своїм останнім візитом на посаді глави британського уряду.