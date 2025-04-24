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Миколаївська міськрада додатково виділить ₴7 млн на підтримку культури: що фінансуватимуть

Палац культури «Металургів» у Миколаєві. Фото: Map ModernismПалац культури «Металургів» у Миколаєві. Фото: Map Modernism

Миколаївська міськрада додатково виділить з бюджету 7 мільйонів гривень на управління культури в місті. Кошти використають на ремонт фасаду палацу культури «Юність», оренду приміщення для тимчасового розміщення Палацу культури «Корабельний», створення нового простору в бібліотеці та організацію культурних заходів.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань бюджету 23 квітня, пишуть «МикВісті».

Загальні видатки на управління культури в Миколаєві наразі становлять 212 мільйонів гривень, але при новому перерозподілі бюджету, їх планують збільшити до 219 мільйонів гривень.

Начальник управління культури Юрій Любаров пояснив, що навіть з цими додатковими коштами потреби галузі культури залишаються значно більшими.

— Ці 7 мільйонів — це ще далеко не весь обсяг того, що нам потрібно для виконання нашої статутної діяльності. Ми просили більше, але навіть це збільшення допоможе нам хоча б частково вирішити поточні питання, — відповів Юрій Любаров.

Зокрема, виділені кошти будуть спрямовані на:

  • 2 мільйони гривень — на ремонт фасаду палацу культури «Юність». Це єдиний концертний майданчик в місті, фасад якого перебуває у критичному стані, що становить небезпеку для відвідувачів. 

  • 2,6 мільйона гривень — на оренду приміщення для тимчасового розміщення Палацу культури «Корабельний», який постраждав від російських обстрілів. Оскільки будівля не має даху, культурні заходи планують організовувати в іншому приміщенні на базі палацу культури «Металургів».

  • 1,1 мільйона гривень — на створення відкритого простору для майстрування в центральній бібліотеці ім. Кропивницького. У бібліотеці планується відкрити лекторій, роботолабораторію та медіастудію для молоді.

  • 1,3 мільйона гривень — на організацію культурних заходів, таких як літні вечори на 8 причалі, книжковий форум та фестиваль «Миколаївський кілометр».

Нагадаємо, що члени виконкому Миколаївської міськради погодили придбання історичної будівлі Трамвайної підстанції у власність міста за 3,5 мільйона гривень.

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