За минулий рік глобальні військові витрати перевищили $2,7 трильйона

Оборонна промисловість. Фото Міноборони

Світові військові витрати у 2024 році зросли на 9,4% порівняно з попереднім роком, досягнувши 2,72 трильйона доларів США.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), це найшвидше річне зростання з часів закінчення холодної війни.

Збільшення оборонних бюджетів спостерігається у всіх регіонах, але найбільш відчутне в Європі та на Близькому Сході. П’ять країн із найбільшими витратами на оборону сукупно витрачають 1,63 трильйона доларів, що становить 60% загального світового показника.

Світові військові витрати зростають десятий рік поспіль і вже досягли 2,5% глобального ВВП. У 2024 році понад 100 країн збільшили бюджети на оборону, що свідчить про зростання пріоритету безпеки, нерідко за рахунок інших сфер.

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Європа та Україна

Оборонні витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17%, до 693 мільярдів доларів, ставши основним фактором глобального зростання. Війна в Україні триває третій рік, тож витрати на безпеку залишаються високими по всьому континенту. Всі європейські країни, крім Мальти, збільшили свої оборонні бюджети.

Військові витрати Росії досягли 149 млрд доларів, що на 38% більше, ніж у 2023 році, та вдвічі більше, ніж у 2015. Україна витратила 64,7 мільярда доларів, що на 2,9% більше, ніж у 2023. Оборонний бюджет країни становить 34% ВВП — найбільший показник у світі.

НАТО та США

Усі країни-члени НАТО збільшили військові витрати. Загальна сума видатків Альянсу склала 1,5 трильйони доларів (55% світових військових витрат). У 2024 році 18 членів НАТО витрачали на оборону щонайменше 2% ВВП, тоді як у 2023 таких країн було лише 11.

США залишаються лідером з військових витрат — 997 мільярдів доларів (+5,7% до 2023 року). Це 66% бюджету НАТО та 37% світових військових витрат. Значна частина фінансування спрямована на модернізацію військового потенціалу та ядерного арсеналу.

Азія та Близький Схід

Оборонні витрати країн Близького Сходу зросли на 15%, до 243 мільярдів доларів. Найбільше зростання в Ізраїлі (+65%, до 46,5 мільярдів доларів), що становить 8,8% ВВП. Ліван збільшив витрати на 58% після кількох років скорочень, а Іран, навпаки, зменшив на 10% через санкції.

Китай витратив 314 мільярдів доларів (+7%), що становить половину військових витрат Азії. Пекін продовжує модернізацію армії та розвитку кібер- і ядерних технологій. Японія наростила оборонний бюджет на 21%, що стало найбільшим зростанням з 1952 року.

Справка: усі відсоткові зміни виражені в реальному вимірі (у постійних цінах 2023 року). Військові витрати — це всі державні витрати на утримання діючих збройних сил і діяльність, включаючи зарплати і пільги, операційні витрати, закупівлю озброєнь і техніки, військове будівництво, дослідження і розробки, а також центральне управління, командування і підтримку. Методологія підрахунку військових витрат SIPRI відрізняється від методології, яку використовує НАТО. Як наслідок, дані SIPRI щодо військових витрат і військового тягаря в країнах-членах НАТО можуть не зовсім збігатися з даними, опублікованими НАТО або іншими джерелами, які включають певні категорії витрат, що не завжди враховуються SIPRI.

Раніше повідомлялося, що в Україні приблизно 70% озброєння та військової техніки, що використовують на полі бою, складає міжнародна допомога.