 Гранати, гранатомети та понад 400 набоїв: двох жителів Миколаївщини підозрюють у продажу зброї

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Головна Новини Інциденти 15:48, 17 серпня, 2026

Гранати, гранатомети та понад 400 набоїв: двох жителів Миколаївщини підозрюють у продажу зброї

На Миколаївщині двох чоловіків підозрюють у продажу зброї та боєприпасів. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині двох чоловіків підозрюють у продажу зброї та боєприпасів. Фото: Нацполіція

На Вознесенщині правоохоронці затримали двох жителів Південноукраїнська, яких підозрюють у незаконному продажу зброї та боєприпасів.

Чоловіки продавали гранати, гранатомети, вибухівку та набої, повідомили у поліції Миколаївської області.

За версією слідства, 26-річний та 46-річний чоловіки збували зброю та боєприпаси серед обмеженого кола людей, а отримані гроші ділили між собою.

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Правоохоронці затримали їх одразу після чергового продажу. Під час операції вилучили 410 набоїв різного калібру, п’ять корпусів гранат, три запали, дві тротилові шашки та два ручні протитанкові гранатомети.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних також знайшли корпус гранати та запал. Усе вилучене направили на експертизи.

Чоловікам повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та повторно.

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Правоохоронці наразі встановлюють, звідки підозрювані отримували зброю. Триває розслідування.

Нагадаємо, що у Первомайську 15-річний хлопець під час відпочинку на одному з пляжів кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета та влучив в око 15-річній дівчині.

Поліцейські знайшли та вилучили пневматичний пістолет і направили його на експертизу. Самого хлопця затримали.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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