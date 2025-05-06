Служба відновлення планує витратити ₴70 млн на нанесення розмітки на миколаївських дорогах

Дорога Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Фото: Держагентство з відновлення

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить понад 70 мільйонів гривень на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення — нанесення дорожньої розмітки.

Тендер розміщено у системі публічних закупівель ProZorro. Пропозиції прийматимуть до 15 травня.

Термін виконання робіт триватиме з дати підписання договору до 20 листопада 2026 року.

Очікувана вартість робіт становить 70 мільйонів 305 тисяч 965 гривень. Згідно тендерної документації, роботи мають виконуватись на одній половині проїжджої частини при інтенсивності руху понад 150 авто на добу.

Підрядник зобовʼязаний виконати розмічання (точкування) покриття вручну — попередня розмітка перед нанесенням основної лінії.

Проєктом передбачається улаштування горизонтальної дорожньої розмітки з використанням самохідної маркувальної машини, зокрема:

типу 1.1 (центральна осьова суцільна лінія),

типу 1.5 (роздільна лінія руху),

типу 1.6 (лінія узбіччя),

типу 1.8 (лінія наближення до перешкоди),

типу 1.11 (лінія з обмеженням виїзду).

Нанесення розмітки типів 1.14.1, 1.18, 1.19 за допомогою причіпної маркувальної машини на базі автомобіля — це пішохідні переходи, стрілки напрямку руху, зебри тощо; та щемаркування — оновлення розмітки, нанесеної пластиком, що потребує повторного нанесення або корекції.

Нагадаємо, на обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планують витратити 4,6 мільйона гривень.