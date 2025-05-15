Фонд держмайна пояснив, чому досі не виставив на продаж конфіскований у Дерипаски Миколаївський глиноземний завод

Причал Миколаївського глиноземного заводу. Архівне фото: Віталій Коваль

Миколаївський глиноземний завод, конфіскований у російського олігарха Олега Дерипаски, поки що не виставляється на приватизацію через юридичну та технічну складність оформлення активу.

Про це заявила в.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило, в інтерв’ю виданню Mind, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що у випадку з МГЗ застосовувалась стара практика окремого стягнення активів, яка ускладнила процедуру.

— Це були перші рішення по санкційних активах, і до ФДМУ стягували все окремо (зараз такої практики вже немає). Тобто корпоративні права окремо, і кожну одиницю рухомого/нерухомого майна заводів — теж окремо. Це означало, що в нас є корпоративні права, які умовно «голі». Тому довелося всі ці окремі активи знаходити, оцінювати й знімати з них арешти, — пояснила в.о. голови Фонду.

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За словами Смачило, процес по МГЗ також гальмується через роздрібнення майна підприємства судовими рішеннями.

— У випадку з МГЗ — це кілька сотень окремих активів (його роздрібнили за рішенням суду, і кожен актив став одиницею держвласності). Зараз усе це майно ФДМ збирає докупи та має внести у статутний капітал корпоративних прав (а це арешти, суди — і не один). Активів багато. Зараз ми у процесі наповнення корпоративних прав, щоб підготувати активи до продажу — але це забирає дуже багато часу, — зазначила Іванна Смачило.

Попри відсутність кредитної заборгованості, ситуація з МГЗ не дозволяє провести приватизацію швидко.

— Щодо МГЗ — він немає кредиту, але там безліч окремо виведених активів, які треба повернути, ― а на це потрібен час, — сказала в.о. голови ФДМУ.

Смачило зазначила, що влітку 2025 року продаж заводу не відбудеться, оскільки тривають судові процеси та арешти на частину майна ще не знято.

— Стосовно МГЗ — у міру готовності, але точно влітку не встигнемо (по миколаївському об’єкту ще тривають судові справи й не всі арешти знято). Взагалі в нас є кейси — особливо санкційні, де на один актив може бути накладено до 10 арештів, а це 10 судів. Звісно, такі нюанси затягують приватизаційні процеси, — пояснила Іванна Смачило.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд конфіскував боксити та глинозем з Миколаївського глиноземного заводу вартістю понад 2,4 мільярда гривень, що належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Як повідомлялось, що Міністерство юстиції України звернулось до Вищого антикорупційного суду з позовом конфіскувати майно з Миколаївського глиноземного заводу, що належать Олегу Дерипасці.

Раніше Служба безпеки України відзвітувала про те, що майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, намагались незаконно вивезти з Миколаївського глиноземного заводу у 2023 році.

Слід зазначити, що раніше були націоналізовані всі заводи олігарха, що знаходяться на території України. Також, що колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Олігарх перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.

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«Націоналізація» Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 тисяч, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі. Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.