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Миколаївці сплатили до місцевих бюджетів майже ₴54 млн акцизного податку

Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

За чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 53,9 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів — таких як алкоголь, тютюн чи пальне.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, це на 2,7 мільйонів гривень більше, ніж за ніж за аналогічний період 2024 року

Крім того, до державного бюджету надійшло 28,4 мільйона гривень акцизу з товарів, вироблених в Україні. Це в 3,6 рази більше, ніж за той самий період 2024 року — на 20,5 мільйона гривень більше.

Нагадаємо, за перші чотири місяці цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 17,8 мільйона гривень рентних платежів.

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