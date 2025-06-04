Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Будівля виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

В будівлі Миколаївської мерії планують виконати поточний ремонт одного поверху. Вартість робіт оцінили у понад 1,7 мільйона гривень, які виділять із міського бюджету.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 11 червня, у той же день запланований аукціон.

Згідно з документацією, ремонт третього поверху першого під'їзду адмінбудівлі має бути завершений до 20 жовтня цього року.

Скриншот з системи Prozorro

Підрядник, який переможе в тендері, зобов’язаний виконати комплексні роботи: демонтувати старі підлоги, плінтуси, перегородки, двері, частину електропроводки, каналізаційних труб і сантехнічного обладнання.

Після цього укласти новий ламінат і плитку, встановити дверні блоки, змонтувати сантехнику, освітлення та натяжну стелю. Стіни та стелю покриють декоративним гіпсом і фарбою.

Окремо вказано, що будуть змонтовані нові комунікації, зокрема інтернет-кабелі та система водопостачання. Крім того, на вікна встановлять металеві жалюзійні решітки.

Для участі в тендері компанії мають надати підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, фінансову звітність, відомості про працівників, дозвільні документи, а також сертифікати на матеріали й обладнання, які будуть використовуватися на об’єкті. У випадку залучення субпідрядників, підрядник зобов’язаний надати перелік таких компаній, їхні документи й частку участі у проєкті.

Нагадаємо, що Миколаїв планує прийняти у власність три будівлі, які використовуватиме управління освіти міста.