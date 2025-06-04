  • середа

    4 червня, 2025

  • 25.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Будівля виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»Будівля виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

В будівлі Миколаївської мерії планують виконати поточний ремонт одного поверху. Вартість робіт оцінили у понад 1,7 мільйона гривень, які виділять із міського бюджету.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті»

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 11 червня, у той же день запланований аукціон.

Згідно з документацією, ремонт третього поверху першого під'їзду адмінбудівлі має бути завершений до 20 жовтня цього року.

Скриншот з системи ProzorroСкриншот з системи Prozorro

Підрядник, який переможе в тендері, зобов’язаний виконати комплексні роботи: демонтувати старі підлоги, плінтуси, перегородки, двері, частину електропроводки, каналізаційних труб і сантехнічного обладнання.

Після цього укласти новий ламінат і плитку, встановити дверні блоки, змонтувати сантехнику, освітлення та натяжну стелю. Стіни та стелю покриють декоративним гіпсом і фарбою. 

Окремо вказано, що будуть змонтовані нові комунікації, зокрема інтернет-кабелі та система водопостачання. Крім того, на вікна встановлять металеві жалюзійні решітки.

Для участі в тендері компанії мають надати підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, фінансову звітність, відомості про працівників, дозвільні документи, а також сертифікати на матеріали й обладнання, які будуть використовуватися на об’єкті. У випадку залучення субпідрядників, підрядник зобов’язаний надати перелік таких компаній, їхні документи й частку участі у проєкті. 

Нагадаємо, що Миколаїв планує прийняти у власність три будівлі, які використовуватиме управління освіти міста.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

Мосту немає, але ₴40 млн витратили: експосадовця Миколаївської ОВА умовно засудили за службову недбалість
За змову на тендерах оштрафували два підприємства, одне з них з Миколаївщини
Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів
Реклама

Читайте також:

новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві за рік встановили 16 сонячних станцій на дахах багатоповерхівок, ще 4 — у процесі

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа
новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко

Останні новини про: Тендери та закупівлі

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів
За змову на тендерах оштрафували два підприємства, одне з них з Миколаївщини
Мосту немає, але ₴40 млн витратили: експосадовця Миколаївської ОВА умовно засудили за службову недбалість

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

7 годин тому

Головне сьогодні