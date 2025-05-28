Три будівлі в Миколаєві планують передати управлінню освіти

Будівля по вулиці Чорноморська, 8. Фото: Google-карти 2015 рік

Миколаїв планує прийняти у власність трьох будівель, які використовуватиме управління освіти міста.

На засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради затвердили створення спецкомісії для прийняття майна, повідомляють «МикВісті».

Начальник відділу управління комунального майна Миколаєва Віктор Богданов повідомив, що будівлі передаються зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області.

«Створюється комісія для прийняття майна за адресами: вулиця Чорноморська, будинок 6, 8 та будинок 10. Зазначене нерухоме майно пропонується для управління освіти», — зазначив він.

Члени виконкому підтримали рішення.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві розглядають можливість придбання будівлі для потреб комунального підприємства ДЄЗ «Пілот». Споруда розташована на вулиці Озерній, 33А, в мікрорайоні Намив.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

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«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

В березні у міській раді опублікували проєкт рішення про намір купити коштом бюджету історичну будівлю першої трамвайної підстанції в центрі Миколаєва.

До цього секретар міськради Дмитро Фалько повідомив, що питання про можливу купівлю історичної будівлі першої трамвайної підстанції коштом бюджету вирішили не виносити на розгляд депутатів міськради після «телефонних консультацій» з ними.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.