Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів різних рівнів майже ₴11 млрд

Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

За січень-травень цього року мешканці та підприємства Миколаївської області поповнили зведений бюджет України на майже 10,8 мільярда гривень. Це на 2,2 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року — зростання становить 26,5%.

Про це повідомив в. о. начальника обласного управління ДПС Валерій Політило.

Найбільша частина надходжень 6,4 мільярда гривень — пішла до державного бюджету, що майже на півтора мільярда більше, ніж торік.

Зазначається, що місцеві бюджети отримали 4,3 мільярда гривень, що також на 779 мільйонів гривень більше, ніж у січні-травні минулого року.

Інфографіка зведеного бюджету за 5 місяців 2025 року, головне управління ДПС у Миколаївській області

Окрім того, на рахунки пенсійного та соціальних фондів надійшло 6,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Порівняно з минулим роком це плюс 1,1 мільярда гривень, або зростання на майже 20%.

Нагадаємо, що упродовж січня-квітня цього року платники Миколаївської області спрямували до місцевих бюджетів понад 814 мільйонів гривень єдиного податку.