Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴814 млн єдиного податку

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Упродовж січня-квітня цього року платники Миколаївської області спрямували до місцевих бюджетів понад 814 мільйонів гривень єдиного податку.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 24% або 157,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільшу частку надходжень забезпечили фізичні особи — підприємці, які сплатили 439,7 мільйона гривень. Юридичні особи додали до бюджету ще 60,6 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — майже 314 мільйона гривень.

За даними ДПС, єдиний податок займає понад 23% у структурі всіх надходжень до місцевих бюджетів області.

Раніше повідомлялось, що податківці Миколаївщини відзвітували про 272 перевірки за перші чотири місяці цього року. У результаті до бюджету мають повернути понад 158 мільйонів гривень.