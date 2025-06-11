Підручник за ₴2 тис.: у видавництві «Ранок» пояснили причину завищеної вартості

Підручники. Ілюстративне фото: Korrespondent

У Видавництві «Ранок» пояснили, чому вартість одного примірника шкільного підручника для 8 класу сягнула понад дві тисячі гривень та визнали технічну помилку в калькуляції.

Раніше повідомлялось про завищену вартість шкільного підручника, надрукованого видавництвом «Ранок». Зокрема, інтегрований курс «Українська мова, українська та зарубіжна літератури» для 8 класу в двох частинах.

У плановій калькуляції поліграфічні витрати на один примірник були зазначені на рівні 2081,3 гривень, що викликало критику в медіа. У видавництві заявили, що вартість зросла через технічну помилку: замість 208,13 гривень була внесена помилкова цифра з додатковим нулем.

Уточнено, що фактична вартість одного підручника становитиме 1933,12 гривень, з урахуванням усіх витрат — редакційних, авторських, виробничих. Основним чинником є малий наклад: лише 481 примірник на кожну частину, що суттєво впливає на собівартість.

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У пресслужбі наголосили, що помилка не була навмисною й стала результатом людського фактора в умовах високого навантаження на працівників, частина з яких працює в Харкові під час регулярних обстрілів.

«Видавництво «Ранок» просить вибачення за технічну помилку. Хочемо зауважити, що як і всі бізнеси в Україні, наша команда працює в надскладних умовах. Частина нашої команди працює у Харкові. Після безсонних ночей та гучних вибухів вони мають повноцінно працювати й готувати чимало документів. Зазначена технічна помилка — це людський фактор, який трапляється навіть у таких відповідальних компаніях, як видавництво «Ранок», особливо в умовах надзвичайного навантаження та терміновості. Звісно, це не знімає спільну відповідальність нашої команди», — йдеться у повідомленні.

У «Ранку» запевнили, що жодних коштів за друк держава ще не перераховувала, адже оплата здійснюється лише після виготовлення книжок і звірки фактичних витрат із друкарнями.

Також повідомляється, що контракт укладено на законних підставах — із правовласником підручника, який пройшов конкурсний відбір Міністерства освіти і науки України.

Видавництво вже звернулося до Інституту модернізації змісту освіти з проханням оновити дані договору.

«Ранок» завжди відкритий до діалогу, аудиту та пояснень. Помилки не приховуємо — ми їх визнаємо і виправляємо. Адже працюємо заради найважливішого — українських дітей, які, навіть під час війни, мають отримувати якісну освіту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки замовило друк підручників для 8 класу на суму понад один мільярд гривень. Найбільше грошей отримає видавництво «Ранок» — понад 242 мільйони гривень.