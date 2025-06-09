Підручники для 8 класу обійдуться державі ₴1 млрд: деякі коштують до ₴4 тис. за примірник

Книжки. Ілюстративне фото: Takibook

Міністерство освіти і науки замовило друк підручників для 8 класу на суму понад один мільярд гривень. Замовлення зробили без відкритих торгів, угоди уклали з видавництвами, які мають права на конкретні книги.

Друк має бути завершений до серпня, пишуть «Наші гроші» із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільше грошей отримає видавництво «Ранок» — понад 242 мільйони гривень, далі йдуть «Генеза» майже 236 мільйонів гривень та «Астон» понад 103 мільйони гривень.

Топ-10 видавництв на друк підручників. Інфографіка: Наші гроші

Найдорожчим виявився малотиражний підручник з інтегрованого курсу «Українська мова, українська та зарубіжна літератури» у двох частинах. Його надрукують лише в 481 примірнику, але ціна — 3,9 тисяч гривень за один. Це 240 сторінок, де лише поліграфія коштує понад дві тисячі гривень, а решта — витрати на оформлення, авторів, редагування й папір.

Зазначається, що це не перший такий випадок. Ще у 2024 році схожий підручник для 7 класу коштував ще дорожче — майже чотири тисячі гривень за примірник, хоча на друк тоді йшло значно менше грошей.

Дорогими також виявилися рідкісні підручники іноземними мовами. Так, наприклад, польська мова або література для шкіл з польською мовою навчання — по 2,5 тисячі гривень за примірник.

А от масові підручники, які друкуються сотнями тисяч, обійдуться значно дешевше: наприклад, «Громадянська освіта» — 58 гривень за книжку.

Повідомляється, що торги не проводили, бо кожне видавництво має виключні права на підручники, які пройшли конкурс і затверджені МОН.

Серед причин високих цін частково стала і війна. У травні 2024 року російська ракета знищила харківську друкарню «Фактор-друк», де друкували книжки багато українських видавництв, зокрема й «Ранок».

Нагадаємо, що до Миколаївської обласної бібліотеки надійшло понад 5 тисяч примірників сучасної української літератури з 13 областей країни.