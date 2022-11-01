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Министерство образования и науки будет проводить обязательную экспертизу учебной литературы, производимую на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров, пишет osvita.ua.
Также Министерство образования и науки внедрит процедуру апробации учебной литературы для детских садов и школ.
Отвечать за организацию проведения экспертизы учебников, обучение экспертов, осуществление мер по соблюдению принципов академической добродетели будет определено МОН государственное учреждение.
Также решение правительства устанавливает необходимость определения требований к интерактивным электронным приложениям к школьным учебникам.
Ожидается, что эти мероприятия будут способствовать улучшению качества учебников и учебно-методической литературы.
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Министерство образования и науки будет проводить обязательную экспертизу учебной литературы, производимую на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров, пишет osvita.ua.
Также Министерство образования и науки внедрит процедуру апробации учебной литературы для детских садов и школ.
Отвечать за организацию проведения экспертизы учебников, обучение экспертов, осуществление мер по соблюдению принципов академической добродетели будет определено МОН государственное учреждение.
Также решение правительства устанавливает необходимость определения требований к интерактивным электронным приложениям к школьным учебникам.
Ожидается, что эти мероприятия будут способствовать улучшению качества учебников и учебно-методической литературы.
Как сообщалось, россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых Херсон и Запорожье якобы изобразили русскими.