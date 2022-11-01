Министерство образования и науки будет проводить обязательную экспертизу учебной литературы, производимую на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров, пишет osvita.ua.

Также Министерство образования и науки внедрит процедуру апробации учебной литературы для детских садов и школ.

Отвечать за организацию проведения экспертизы учебников, обучение экспертов, осуществление мер по соблюдению принципов академической добродетели будет определено МОН государственное учреждение.

Также решение правительства устанавливает необходимость определения требований к интерактивным электронным приложениям к школьным учебникам.

Ожидается, что эти мероприятия будут способствовать улучшению качества учебников и учебно-методической литературы.

Как сообщалось, россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых Херсон и Запорожье якобы изобразили русскими.