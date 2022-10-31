Россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых Херсон и Запорожье якобы изобразили русскими.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пропагандисты утверждают, что испанцы начали изображать Россию на карте «в ее новых границах», то есть вместе с временно оккупированными территориями Украины.

Этот фейк в РФ создали с помощью фоторедактора и карты из учебника географии, изданного в Мексике еще в 2016-м году. Соответствующие подтверждения видны на скриншоте из учебника: издатель – Secretaría de Educación Pública – министерство народного образования Мексики. Также видна надпись «Impreso in Mexico» - «Напечатано в Мексике».

На оригинальной карте из мексиканского учебника Украина изображена в границах 1991 года. Чтобы убедить читателей, что временно оккупированные территории якобы признаны в ЕС, пропагандисты манипулируют с цветами – захваченные территории вместе с РФ обозначены белым цветом, а Украина и ЕС – оранжевым. Оригинальная карта из учебника (изображение слева) отличается от карты пропагандистов (изображение справа).

На самом же деле ЕС не признал псевдореферендумов и ввел ответные санкции на действия РФ, а Генассамблея ООН 143 голосами осудила фейкореферендумы. Эти факты отрицают кремлевскую манипуляцию о «признании территорий».

Ранее сообщалось, что заявления кремля о намерении Украины якобы применить «грязную бомбу» — это не только психологическая, но и геополитическая операция, ориентированная на Запад.