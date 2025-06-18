Бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету ₴1,4 млрд податку

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Упродовж січня–травня цього року до державного бюджету надійшло 1,4 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів підприємствами Миколаївщини.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що ця сума на 17,1% або на 203,1 мільйона гривень перевищує показник за аналогічний період 2024 року.

Частка ПДВ у загальній структурі надходжень до державного бюджету становить 21,7%.

Нагадаємо, податківці Миколаївської області відзвітували, що за п’ять місяців цього року провели 352 аудити. За їх результатами до бюджету донарахували понад 432 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що податківці провели перевірки підприємців, які торгують алкоголем та тютюновими виробами, і виявили низку порушень, загальна сума штрафів перевищила 289 тисяч гривень.