Південноукраїнська АЕС планує оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Південноукраїнська АЕС оголосила тендер на реконструкцію із заміною акумуляторних батарей. Очікувана вартість становить понад вісім мільйонів гривень. Роботи мають завершити до середини грудня.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 8 липня, а проведення аукціону заплановане на наступний день. Мінімальний крок зниження ціни становить 80 тисяч гривень. Завершення робіт передбачене до 15 грудня 2025 року.

Скриншот з сайту системи публічних закупівель Prozorro

Умовами тендеру визначається, що підрядник має надати банківську або страхову гарантію на суму 2% від загальної вартості договору. Оплата за виконані роботи здійснюватиметься замовником — АТ «НАЕК «Енергоатом», протягом 180 днів після підписання відповідних актів та накладних.

Раніше Південноукраїнська атомна електростанція оголосила тендер на реконструкцію власної систем безпеки за 50 мільйони гривень.