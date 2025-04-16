Південноукраїнська АЕС витратить ₴50 млн на оновлення своєї системи безпеки

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Південноукраїнська атомна електростанція планує зробити реконструкцію власної систем безпеки за 50 мільйони гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник повинен буде завершити усі роботи до 12 грудня 2025 року. Йдеться про заміну комплектного розподільчого пристрою (КРП-6кВ), що забезпечує нормальну експлуатацію об’єктів станції. Це обладнання потрібне для стабільної та безпечної роботи атомної електростанції, оскільки відповідає за безперебійне електропостачання важливих систем.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 30 квітня. Торги оголосили «з особливостями», що означає стислі терміни проведення.

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Південноукраїнська АЕС під час війни

До цього Південноукраїнська атомна електростанція підписала угоду на будівництво інженерного захисту з місцевою компанією за 2,2 мільярда гривень.

Цьому передували заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської атомної електростанції. Лише з початку грудня всього за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 російських ударних дронів.

Ще 16 липня 2024 року стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів АЕС, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкта, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «МикВісті» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму. Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

У ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС), через поломку двох високовольтних трансформаторів. Цю інформацію виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Ядерний терор. Як Росія обстрілювала Південноукраїнську АЕС?

Вночі 19 вересня 2022 року армія РФ обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета «Іскандер» впала за 300 метрів від реакторів.

Тоді ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Як наслідок — відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

До цього, у серпні 2022 року, росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявили в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС, повідомили тоді в «Енергоатомі».

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії», — зазначили там.

Після таких подій стало відомо, що місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Водночас правоохоронці почали затримувати зрадників, які допомагали росіянам у планах окупувати Південноукраїнську АЕС. Зокрема, Служба безпеки України затримала підозрюваних у зливі даних про оборону атомної електростанції 10 квітня та 26 червня 2023 року.

Також відомо, що 29 квітня 2022 року СБУ схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська. Спецслужбі також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.