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Місцеві бюджети Одещини за 5 місяців отримали ₴1,6 млрд від плати за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Одеська область стала однією з лідерів серед регіонів України за надходженнями плати за землю. За перші п’ять місяців цього року бюджети громад отримали понад 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

У загальноукраїнському масштабі сума надходжень за цим видом податку склала 17,5 мільярда гривень. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді бюджети отримали майже 15,2 мільярда гривень. Приріст склав 2,3 мільярда гривень.

Найбільше до місцевих бюджетів за використання землі надійшло з Дніпропетровської області — 3,1 мільярда гривень, Києва — 2,6 мільярда гривень, Одеської області — 1,6 мільярда гривень та Львівщини — 1,2 мільярда гривень.

У податковій службі зазначили, що плата за землю є обов’язковим елементом податку на майно. Вона включає земельний податок і орендну плату за користування земельними ділянками державної та комунальної власності. 

Нагадаємо, що місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 415 мільйонів гривень плати за землю. Раніше повідомлялось, що земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу.

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