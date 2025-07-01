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Уряд прогнозує зростання мінімальної зарплати до ₴10 тис. у 2028 році

Уряд прогнозує зростання мінімальної заробітної плати. Фото: FreepikУряд прогнозує зростання мінімальної заробітної плати. Фото: Freepik

Мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році. 

Про це свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена постановою уряду №774 від 27 червня.

Згідно з декларацією, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8688 гривень, у 2027 році становитиме 9374 гривень, а з 1 січня 2028 року — 10059 гривень.

Таким чином, за три роки мінімалка зросте майже на дві тисячі гривень.

Окрім цього, передбачене також підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. У 2026 році він становитиме 3470 гривень, у 2027 — 3744 гривень, а у 2028 — 4018 гривень.

У документі також зазначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб, який використовується для розрахунку окладів суддів, держслужбовців, працівників податкових і митних органів, залишиться на рівні 2025 року.

«Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року»,— йдеться в документі. 

Як повідомлялось, у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.

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