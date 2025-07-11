Платники податків Миколаївщини сплатили понад ₴1,5 млрд до місцевих бюджетів

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

За перше півріччя цього року платники податків Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад 5,1 мільярдів гривень податкових платежів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи місцевих бюджетів збільшилися майже на 900 мільйонів гривень.

Податківці також зазначили, що найбільше грошей до місцевих бюджетів надходить саме з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — він становить понад 64% від усіх надходжень. За перше півріччя цього року бюджети громад отримали понад 3,3 мільярда гривень ПДФО. Це на 583,4 мільйона гривень більше, ніж за той самий період минулого року.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Також у першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.