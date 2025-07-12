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За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області

Кав'ярня «Альтернатива» в Одесі. Архівне фото: «МикВісті»Кав'ярня «Альтернатива» в Одесі. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області за три роки підприємці отримали 344 мікрогранти за програмою «Власна справа».

Загальна сума мікрогрантів склала 79,3 мільйона гривень, повідомили «МикВісті» в Миколаївському обласному центрі зайнятості. 

«Підприємці області можуть отримати мікрогрант від 50 до 500 тисяч гривень. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності», – пояснили там. 

З початку дії цієї програми вже розглянули 1333 заяви, з яких лише чверть отримали мікрогрант — 344. Це дозволило створити 646 робочих місць в області. 

Найчастіше підприємці відкривають такі бізнеси: кав’ярні, барбершопи, студії краси, СТО, магазини, сімейні кафе, дитячі центри, пекарні, фермерські господарства і виробництва різного профілю.

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Зокрема у матеріалі макроекономіст, експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін розповів, що основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, — це податки та мобілізація.

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