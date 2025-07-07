Податки та мобілізація: експерт назвав головні виклики для українського бізнесу
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
15:49, 07 липня, 2025
-
Макроекономіст, експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін вважає, що основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, — це податки та мобілізація.
Про це йдеться у статті «МикВісті» та «Одеського життя» «Нескорений ринок: Як війна трансформує бізнес на півдні?».
— Підняття цін на електроенергію, збільшення податків, введення військового збору, повернення обов'язкового ЄСВ (єдиного соціального внеску, — прим.) — збільшили податкове навантаження. На сьогодні ми дійсно можемо казати, що економіка нашої країни входить у стан стагнації. Ніхто не розуміє, коли закінчиться війна й, відповідно, не може інвестувати свої гроші. Через невизначеність усі переходять в режим економії, а це погано відображається на роботі малого бізнесу, — сказав Данило Монін.
Ситуацію з бізнесом у Миколаївській області, каже Данило Монін, вирізняє близькість до лінії фронту та проблеми з логістикою, оскільки порти там закриті вже четвертий рік.
Але Одеська область, каже експерт Данило Монін, відчуває себе економічно впевненіше, оскільки морські порти там працюють. Це дозволяє забезпечити робочими місцями багатьох людей.
— Єдиними морськими воротами країни наразі залишається Одеська область. Робота портів там допомагає організувати додаткову кількість робочих місць. Це, вважаю, допомагає Одещині стояти впевненіше у порівнянні з іншими областями, — додав Данило Монін.
Нагадаємо, від початку 2025 року у Миколаївській області кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених: за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча підприємців.
Останні новини про: Бізнес та економіка